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الأهلي يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني بقيادة كارتيرون

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:03 م
الأهلي يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني بقيادة كارتيرون
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علي نبوي
 

أعلنت لجنة الكرة بالأهلي عن تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق الكرة وجاء على النحو التالي :-

- باتريس كارتيرون مدير فني.
- محمد يوسف مدرب عام وقائم بأعمال مدير الكرة.
- سامي قمصان مدرب.
- مصطفى كمال مدرب حراس المرمى.
- مايكل ليندمان مدرب أحمال.
- حسين عبد الدايم مساعد مدرب الأحمال.
- وسام صفوت محلل الأداء والفيديو.
- سمير عدلي مدير إداري.
- خالد محمود رئيس الجهاز الطبي.
- أحمد حسن مترجم.

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