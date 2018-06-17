الأهلي يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني بقيادة كارتيرون
الأحد 17/يونيو/2018 - 02:03 معلي نبوي
أعلنت لجنة الكرة بالأهلي عن تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق الكرة وجاء على النحو التالي :-
- باتريس كارتيرون مدير فني.
- محمد يوسف مدرب عام وقائم بأعمال مدير الكرة.
- سامي قمصان مدرب.
- مصطفى كمال مدرب حراس المرمى.
- مايكل ليندمان مدرب أحمال.
- حسين عبد الدايم مساعد مدرب الأحمال.
- وسام صفوت محلل الأداء والفيديو.
- سمير عدلي مدير إداري.
- خالد محمود رئيس الجهاز الطبي.
- أحمد حسن مترجم.
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