الأهلي يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني بقيادة كارتيرون





أعلنت لجنة الكرة بالأهلي عن تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق الكرة وجاء على النحو التالي :-





- باتريس كارتيرون مدير فني.

- محمد يوسف مدرب عام وقائم بأعمال مدير الكرة.

- سامي قمصان مدرب.

- مصطفى كمال مدرب حراس المرمى.

- مايكل ليندمان مدرب أحمال.

- حسين عبد الدايم مساعد مدرب الأحمال.

- وسام صفوت محلل الأداء والفيديو.

- سمير عدلي مدير إداري.

- خالد محمود رئيس الجهاز الطبي.

- أحمد حسن مترجم.



