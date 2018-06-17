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محافظ سوهاج: لم نسجل أي مشاكل حتى الآن بسبب التعريفة الجديدة

الأحد 17/يونيو/2018 - 02:03 م
محافظ سوهاج: لم نسجل أي مشاكل حتى الآن بسبب التعريفة الجديدة
محافظ سوهاج
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رقية جمال
 
تقدم الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بالشكر للمحافظين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع التعريفة الجديدة للركوب، لافتًا إلى أن جميع الأطراف المعنية اجتمعت وتم دراسة الزيادة والاتفاق على وضع التعريفة الجديدة بزيادة من 15-20% على وسائل المواصلات الداخلية والخارجية، وتم تعليق التعريفة بجميع الموافق.

وأضاف "عبد المنعم":، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "أكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه حتى الإن لم تسجل أي مشاكل، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز من 25 -30 أتوبيس من المحافظة والمدارس الخاصة بحرم المحطة لاستخدامهم حال عودة الأهالى من الأجازات لامتحانات الثانوية العامة مجانًا.

ووجه التحية للسائقين بسوهاج لتفهمهم ظروف البلد والحاجة الملحة التى نحن فيها الآن.
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