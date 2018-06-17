تسونامى من السماء.. عاصفة تسقط أطنان من المياه فى بحيرة بجبال الألب (فيديو)

التقط المخرج السينمائى بيتر ماير، لقطات مذهلة لعاصفة رعدية قوية تُسقط أطناناً من المياه المكثفة فوق بحيرة ميليستات فى جبال الألب فى النمسا.





ونشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، مقطع الفيديو الذى يبدو كما لو كان أحداً يسكب دلواً من السماء، أو كما وصفها "تسونامى من السماء"، حيث تبدو كأنها شلالات فى الظاهرة التى قد تكون مسؤولة عن بعض حوادث الطيران.





وجذب الفيديو أكثر من 1.5 مليون مشاهدة على موقع التواصل فيسبوك، وأكثر من 25 ألف مشاركة، وفى البداية اعتقدوا أنه مزيفاً أو خيالياً.