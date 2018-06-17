بالأسماء.. اللاعبون أصحاب الأهداف المئوية في تاريخ المونديال (تقرير)

سجل لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا إسمه، في قائمة اللاعلين أصحاب الأهداف المئوية في تاريخ منافسات المونديال، بعد إحرازه الهدف رقم ٢٤٠٠، خلال مباراة منتخب بلاده أمام النسور الخضراء منتخب نيجيريا.

وقد يتساءل البعض عن نجوم العالم الذين وضعوا بصمتهم في عالم كرة القدم، بتسجيل أهداف مئوية لن ينساها أحد وستظل خالدة في قلوب وعقول عشاق الساحرةالمستديرة، ومن هنا نستعرض في التقرير التالي أسماء هؤلاء اللاعبين، منذ انطلاق البطولة وإقامتها لأول مرة عام ١٩٣٤ .

وكانت البداية عندما سجل أنجيليو سكيافيو لاعب منتخب إيطاليا، الهدف رقم ١٠٠ في تاريخ المسابقة في مباراة فريقه أمام منتخب أمريكا، في مونديال ١٩٣٤.

وسجل اللاعب هاري أندرسون لاعب منتخب السويد، الهدف رقم ٢٠٠ ،أمام منتخب كوبا، في بطولة ١٩٣٨.

وفي مونديال ١٩٥٠ سجل شيكو نجم منتخب البرازيل هدفا لفريقه أمام منتخب أسبانيا، ليكون الهدف رقم ٣٠٠ في المونديال.

وفي بطولة ١٩٥٤ أحرز الألماني ماكس مورلوك الهدف رقم ٤٠٠ أمام منتخب تركيا.

أما الهدف ٥٠٠ فكان من نصيب بوبي كولنز لاعب منتخب أسكتلندا، وسجله في منتخب باراجواي خلال بطولة ١٩٥٨.

وفي منافسات مونديال ١٩٦٢ أحرز يركوفيتش لاعب منتخب يوغوسلافيا الهدف رقم ٦٠٠ أمام منتخب أورجواي.

وفي بطولة ١٩٦٦ أحرز اللاعب باك سيونج لاعب منتخب كوريا الشمالية الهدف رقم ٧٠٠ أمام منافسه منتخب تشيلي.

وسجل جيرد مولر لاعب منتخب ألمانيا الهدف ٨٠٠ خلال مباراة فريقه أمام منتخب بلغاريا في مونديال ١٩٧٠.

وسجل هيكتور يالايدي لاعب منتخب الارجنتين الهدف رقم ٩٠٠ في تاريخ المونديال أمام منتخب هاييتي في بطولة ١٩٧٤.

وشهد مونديال ١٩٧٨ تسجيل الهدف رقم ١٠٠٠ في تاريخ بطولات كأس العالم، عندما سجل ريلسينبرلنج لاعب منتخب أسكتلندا هدفا لفريقه في منتخب هولندا.

وسجل سيرجي بالتاتشا لاعب منتخب الاتحاد السوفيتي الهدف ١١٠٠ في مباراة فريقه ضد منتخب نيوزلاندا بمونديال ١٩٨٢

فيما سجل النجم الفرنسي جان بيير بابان، الهدف رقم ١٢٠٠ أمام منتخب كندا بكأس العالم ١٩٨٦.





وفي ذات البطولة سجل جاري لينكر نجم منتخب انجلترا الهدف رقم ١٣٠٠ في مباراة فريقه ضد منتخب باراجواي.

وأحرز جولي اكستروم لاعب منتخب السويد الهدف رقم ١٤٠٠ أمام منتخب كوستاريكا، في مونديال ١٩٩٠.

وسجل كلاوديو كانيجيا لاعب التانجو الأرجنتيني الهدف رقم ١٥٠٠ في مباراة فريقه أمام منتخب نيجيريا، في مونديال ١٩٩٤.

وفي بطولة ١٩٩٨ سجل بيير عيسي لاعب منتخب جنوب أفريقيا هدفا ذاتيا في مرماه أمام فرنسا ليكون الهدف رقم ١٦٠٠.





كما أحرز خومليلوفيتش لاعب يوغوسلافيا الهدف رقم ١٧٠٠ أمام منتخب أمريكا، بذات البطولة.

وفي عام ٢٠٠٢ سجل بيتو لاعب منتخب البرتغال الهدف رقم ١٨٠٠ أمام منتخب امريكا.





وفي ذات البطولة أحرز كريستيان فييري لاعب منتخب إيطاليا الهدف رقم ١٩٠٠ أمام منتخب كوريا الجنوبية.

وشهد مونديال ٢٠٠٦ تسجيل الهدف رقم ٢٠٠٠ ، عن طريق ماركوس ألباك لاعب منتخب السويد أمام منتخب انجلترا.

وفي مونديال ٢٠١٠ سجل تشيشاريتو لاعب المكسيك الهدف رقم ٢١٠٠ أمام منتخب فرنسا.





وفي نفس البطولة سجل آرين روبين نجم منتخب هولندا الهدف رقم ٢٢٠٠ أمام فريق أورجواي.

في حين سجل جيرمين جونز لاعب منتخب أمريكا الهدف رقم ٢٣٠٠ في مباراة فريقه ضد منتخب البرتغال، بمونديال ٢٠١٤.

وأحرز لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا الهدف رقم ٢٤٠٠ أمام منتخب نيجيريا في مونديال ٢٠١٨ والمقام حاليا بروسيا.

فهل يشهد هذا المونديال أيضا، تسجيل الهدف رقم ٢٥٠٠ في تاريخ المونديال؟ ومن سيكون صاحب الحظ السعيد الذي سيحفر إسمه في تاريخ كرة القدم بإحراز الهدف الغالي؟