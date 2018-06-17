بنما تبحث عن ظهور تاريخي أمام بلجيكا

يخوض منتخب بنما، أول مباراة له على الإطلاق في كأس العالم، غدا الإثنين، حين يلاقي نظيره البلجيكي، في سوتشي، بالجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة لمونديال روسيا.





وجاء الفوز الدرامي والمثير للجدل على كوستاريكا 2 -1، ليمنح بنما بطاقة التأهل إلى المونديال على حساب الولايات المتحدة.





وبدا في الهدف الأول لبنما، أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، لكن تم احتسابه، ومع خسارة الولايات المتحدة في أخر مباراة لها في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي أمام ترينداد وتوباجو، نالت بنما بطاقة العبور إلى روسيا.





وقال رومان توريس، قائد منتخب بنما "التاريخ سيصنع للمرة الأولى عندما نستمع إلى نشيدنا الوطني في كأس العالم".





ويدرك المنتخب الصغير أنه بمجرد أن تبدأ الكرة في الدوران، فإنه سيكون من الصعب جدا مقارعة مجموعة من أفضل النجوم في أوروبا.





ويفتقد منتخب بلجيكا، بقيادة مدربه روبرتو مارتينيز، قلبي خط الدفاع توماس فيرمايلين وفينسنت كومباني، وبالتالي من المقرر أن يبدأ ديدريك بوياتا المباراة كواحد من ثلاثة مدافعين بجانب يان فيرتونجن وتوبي الديرفيريلد.





ولكن في خط الهجوم يعول منتخب بلجيكا على قوته الضاربة المتمثلة في روميلو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد، وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، وادين هازارد، نجم تشيلسي.





وتقام مباريات الجولة الأولى من المجموعة السابعة، غدا الإثنين، حيث تلتقي أيضا إنجلترا مع تونس في فولجوجراد.





ونال جاريث ساوثجيت، الإعجاب في منصب المدير الفني لإنجلترا حتى الآن، ولكن هذه أول مباراة له في المونديال، وستكون إعادة لسيناريو مواجهة الفريقين في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في مونديال 1998.





وفازت إنجلترا على تونس 2-0، في مرسيليا قبل 20 عاما، حيث سجل آلان شيرار وبول سكولز، الهدفين، وشارك ساوثجيت في خط دفاع الأسود الثلاثة بجانب توني آدامز وسول كامبل.





وفي المجموعة السادسة، يلتقي غدا، منتخب السويد مع كوريا الجنوبية في نيزني نوفجورود.



