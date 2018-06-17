مدرب نيجيريا: مصيرنا لا يزال في أيدينا

عانت نيجيريا من نقص الخبرة، لتخسر تشكيلتها الشابة بسبب ركلتين ثابتتين (0-2) أمام كرواتيا في المجموعة الرابعة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، أمس السبت.





وتملك نيجيريا، واحدة من أصغر تشكيلات البطولة بمتوسط عمر أكبر من 26 عامًا، وبذل المنتخب الأفريقي مجهودًا كبيرًا لكنه لم يترجم ذلك إلى أهداف، وسمح لكرواتيا بالتسجيل من ركلتين ثابتتين.





واستغل المنتخب الكرواتي خبرته الكبيرة وساهم لوكا مودريتش، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثالثة، في تسجيل الهدفين.





وسجل مودريتش الهدف الثاني من ركلة جزاء ليضمن الانتصار لكرواتيا التي تقدمت في الشوط الأول بهدف سجله أوجينيكارو إيتيبو بطريق الخطأ في مرماه، عقب ركلة ركنية نفذها لاعب وسط ريال مدريد.





وقال جيرنوت روهر مدرب نيجيريا: "عندما تخسر مباراة فهذا أمر غير محبب، لكننا ندرك أن كرواتيا كانت أفضل وارتكب لاعبو فريقي الشبان بعض الأخطاء. الهدف الأول جاء بعد ركلة ركنية، والهدف الثاني بعد ركلة ركنية أيضًا ثم ركلة جزاء".





وتابع "أعتقد أنَّ هؤلاء اللاعبين الشبان يحتاجون إلى الوقت للتعلم، وسيُعانون لبعض الوقت من السذاجة في الركلات الثابتة لكننا نعمل على علاج ذلك".





وستلعب نيجيريا في الجولة المقبلة مع دولة أصغر لكنها تملك طموحًا كبيرًا؛ حيث تواجه أيسلندا في مباراة قد تكون حاسمة في فرص التأهل.





وحققت أيسلندا، مفاجأة، عندما فرضت التعادل (1-1) مع الأرجنتين، بطلة العالم مرتين.





وقال روهر "يجب أن نتقبل هذه الهزيمة، والآن يجب علينا الفوز على أيسلندا وكل شيء لا يزال ممكنا. إذا فزنا بالمباراة المقبلة سيكون كل شيء ممكنًا في التأهل".





وأضاف "نحن راضون بتنظيم الفريق دفاعيا لكننا لم نصنع الكثير من الفرص للتسجيل. نحتاج لأن نحصد 4 نقاط على الأقل إذا كنا نريد التأهل.. الأمر يبقى في أيدينا لذا دعونا نتحلى بالإيجابية ونثق أن بوسعنا النجاح".





وتابع "لدينا أصغر تشكيلة في العالم خلال بطولة كأس العالم الجارية لذا دعونا نتعلم من المباراة. أعتقد أن بوسعنا الظهور بشكل أفضل".