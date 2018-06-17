روح المغامرة والشجاعة يرسمان ملامح العصر الجديد لإنجلترا

يؤكد جيسي لينجارد، نجم مانشستر يونايتد، أن منتخب إنجلترا لن يهاب أي منافس في كأس العالم، بينما يقول هاري كين، إن الفريق ينبغي أن يتحلى بالشجاعة.





وبصرف النظر عن الكلمات الرنانة، فإن مثل هذه العبارات، قد تسجل بداية عصر جديد لمنتخب الأسود الثلاثة.





ويستهل منتخب إنجلترا مشواره في مونديال روسيا، بمواجهة تونس، غدا الاثنين، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة.





ويعد المدافع جاري كاهيل، هو الوحيد في المنتخب الإنجليزي، الذي يمتلك أكثر من 40 مشاركة دولية، حيث يبلغ متوسط أعمار اللاعبين أقل من 26 عاما.





لكن لينجارد يرى أن المدرب جاريث ساوثجيت، غرس الكثير من الثقة في الفريق، الذي لا يمتلك خبرات هائلة على مستوى البطولات الكبرى.





وقال لينجارد "ساوثجيت يمتلك عقلية اللعب بحرية، دون خوف، وهذا يعطيك فرصة للاستمتاع بنفسك بشكل أكبر.. نحن كلاعبين هذا ما سنفعله، سنستمتع بكرة القدم، سنلعب دون خوف ونقدم كرة ممتعة، في نفس الوقت".





ويتطلع المنتخب الإنجليزي لاستعادة توازنه، بعد خروجه مبكرا من آخر بطولتين شارك بهما.





وخرج منتخب الأسود الثلاثة من دور المجموعات، لمونديال البرازيل 2014، كما ودع يورو 2016 من دور الستة عشر، على يد أيسلندا.





ورحل الجيل الذي تصدره جيرارد وروني ولامبارد وتيري، وجاء جيل جديد.





وقال كين، قائد المنتخب الإنجليزي "هدفنا أن نتحلى بروح المغامرة وبالشجاعة، هذا ما نحاول غرسه في الفريق.. نريد أن نخوض هذه البطولة بروح عالية، ستكون هناك لحظات صعبة".





وأردف "نسعى للفوز بأول مباراة، ثم نستهدف المباراة الثانية، وأن نقدم مستوانا المعهود في كأس العالم".





ولم يتعرض المنتخب الإنجليزي لأي هزيمة، منذ خسارته أمام ايسلندا، فيما خسر منتخب تونس أمام إسبانيا 1/0 وديا، قبل المونديال، لتنتهي المسيرة الخالية من الهزائم لنسور قرطاج، والتي استمرت تسع مباريات.





ولم يكشف ساوثجيت عن قائمته للمباراة، لكن فابيان ديلف يؤكد أن زملاءه، لديهم فكرة واضحة عما سيحدث.





وقال "لقد عملنا على أنظمة مختلفة ومتعددة، ومع أشخاص مختلفين.. لا توجد ضمانات بالفريق، قد تكون هناك تغيرات، لكن من خلال فترة الإعداد، فمن الواضح تماما من سيبدأ المباراة".





وعاد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، إلى التدريبات أمس الأول الجمعة، بعد غيابه ليومين بسبب الإصابة في الركبة.





وقال ديلف "الكل سيساند الفريق الذي سيتم اختياره للمشاركة.. الكل سيأتي دوره للعب، سواء في التدريبات أو المباريات، عندما تم استدعاء اللاعبين كان هناك ثقة، في أنهم سيؤدون كل ما بوسعهم".





وختم بالقول "الحالة المزاجية في المعسكر جيدة، مع انطلاق كأس العالم فإننا نستمتع بالتجربة حقا".



