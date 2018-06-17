عامل بالإسكندرية يقتل شقيقته لرفضه زواجها من أحد الأشخاص



وبالإنتقال والفحص وسؤال والدها المدعو س م ا سن 57 عامل مقيم منطقة الكيلو 26 - دائرة قسم شرطة أول العامرية، قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجلته المذكورة وشقيقها المدعو م س م سن 19عامل مقيم بنجع نوارة دائرة القسم، لرفضه خطبتها لأحد الأشخاص.



قام على إثرها بطعنها بسلاح أبيض "سكين " محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.



وعلي الفور وجه اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير الامن بسرعة ضبط الجاني وبالفعل تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداه المستخدمة وبمواجهته اعترف وتم التحفظ علي الجثة بغرفة حفظ الموتى بالمستشفى، كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

قام عامل بالإسكندرية بقتل شقيقته بسلاح أبيض بسبب رفضه خطبتها لإحدى الأشخاص، وقد بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى إصابتها بسكين أودت بحياتها.وتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية من مأمور قسم شرطة برج العرب من مستشفى السلام المالكي " الخاصة " بوصول المدعوة ع س م سن 26 عاملة مقيمة نجع نوارة - دائرة القسم مصابه بطعنة نافذة بالصدر وتوفيت.