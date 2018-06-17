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ننشر تعريفة الركوب الجديد لقرى مركز أبشواى بالفيوم

الأحد 17/يونيو/2018 - 01:06 م
ننشر تعريفة الركوب الجديد لقرى مركز أبشواى بالفيوم
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ريهام على
 
حصلت بوابة "الفجر" علي نسخة من قرار الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، بقيمة التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بالمحافظة، بمجمع مدينة ابشواى بقراها عقب قرار الحكومة أمس السبت، بزيادة أسعار المواد البترولية.

حيث شملت التعريفة زيادة في الأجرة ما بين 15 إلى 20% على جميع الخطوط الرئيسية والخطوط الفرعية بين المراكز وخطوط القرى والمحافظات.

كانت قد أعلنت وزارة البترول عن الزيادة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء للمواد البترولية والتي تم العمل بها من التاسعة من أمس اليوم.

وبلغ سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي بعد الزيادة الجديدة 50 جنيهًا بالمخازن والمستودعات، وفى حين توصيلها للمنزل يضاف خمس جنيهات لتصبح 55 جنيها، والتجاري 100 جنيها من المخازن والمستودعات، وفى حين توصيلها للمحل يضاف عشر جنيهات لتصبح 110 جنيها.

كما بلغ بنزين 80 قيمة 5.5 جنيهات، وبنزين 92 بلغ 6.75، وبلغ بنزين 95 قيمة 7.75 للتر، وأما بالنسبة لسعر السولار فبلغ 5.5 جنيهات للتر، والمازوت 3500 جنيه للطن، والكيروسين 5.5 للتر وغاز التموين 3.75 للتر.
ننشر تعريفة الركوب الجديد لقرى مركز أبشواى بالفيوم
ننشر تعريفة الركوب الجديد لقرى مركز أبشواى بالفيوم
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