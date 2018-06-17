المنتخب يكشف حالة المصابين قبل لقاء روسيا

قال إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، إن المدرب الأرجنتيني، هيكتور كوبر، مطمئن على حالة لاعبيه، الذين تدور شكوك حول لياقتهم، وهم محمد صلاح وطارق حامد ومحمود حسن "تريزيجيه".





واختار كوبر عدم المغامرة بصلاح أمام أوروجواي، رغم قوله قبلها إنه "سيلعب بنسبة 100 بالمئة تقريبا".





وغادر لاعب الوسط المدافع، طارق حامد، الملعب في بداية الشوط الثاني أمام أوروجواي، متأثرا بكدمة في الظهر، بينما عانى الجناح تريزيجيه من إجهاد عضلي، في الدقائق الأخيرة من المباراة.





وأبلغ لهيطة الصحفيين في جروزني "مباراتنا مع روسيا حياة أو موت.. يدرك اللاعبون ذلك جيدا، والفوز ضروري للغاية (لمواصلة المشوار)".





وأضاف "في المباريات التي تعتمد على جمع النقاط، فإن خسارة أول مباراة، تجعل من الضروري عدم التفريط في أي نقطة، من المباراة الثانية.. فقدنا نقطة أمام أوروجواي كانت بين أيدينا، ولا بديل سوى بذل كل ما في وسعنا، من أجل الفوز على روسيا".



