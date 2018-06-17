ضبط 79 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال أسبوع
الأحد 17/يونيو/2018 - 01:02 مهبة عبدالحفيظ
شن قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن بإشراف مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات.
وأسفرت الجهود عن ضبط 79753 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة خلال أسبوع.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا وتطبيق القواعد القانونية.
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