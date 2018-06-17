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ننشر تعريفة الركوب في القاهرة وبين المحافظات

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:55 م
ننشر تعريفة الركوب في القاهرة وبين المحافظات
مواقف السيارات - أرشيفية
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يحي حلمي
 
نشرت غرفة العمليات المركزية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء تعريفة الركوب الجديدة أولاً بأول بكل محافظة على حدة بعد اعتمادها من كل محافظة، بهدف إعلام المواطنين وإطلاعهم على أسعار تعريفات الركوب الجديدة.

و شدد د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء على تطبيق القانون بكل حسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة، مشيراً إلى وجود رقابة صارمة على جميع مواقف السيارات بكافة المحافظات، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، سواء أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسي في النقل الداخلي.

وفيما يلي مرفق لسيادتكم تعريفة أسعار وسائل المواصلات الجديدة بمحافظة القاهرة بعد اعتمادها من المحافظ المهندس عاطف عبد الحميد:



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