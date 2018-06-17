الأهلي يبحث عن مباراة ودية في معسكر الإسكندرية





يبحث الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة ودية يخوضها خلال معسكر الفريق الذي سيقام في الإسكندرية.





ويدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا غدا الاثنين بالإسكندرية، حيث يستمر لنحو أسبوع في المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد.





وكان لاعبو الفريق الأول قد حصلوا على إجازة لمدة يومين بمناسبة عيد الفطر، قبل أن يقرر الجهاز الفني مدها 24 ساعة إضافية، على أن يتجمع اللاعبون صباح الغد للسفر إلى الإسكندرية للانتظام في المعسكر.