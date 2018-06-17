التشكيل الرسمي لمواجهة صربيا وكوستاريكا بالمونديال

أعلن ملادين كرستياتييش المدير الفني لمنتخب صربيا تشكيل فريقه لمواجهة كوستاريكا بعد قليل في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم المقامة بروسيا.

وجاء تشكيل صربيا كالتالي :-

ستوجكوفيتش ، توسيتش ، ايفانوفيتش ، كولاروف ، ميلنكوفيتش، ميليفوجيفيتش، تاديتش ، ماتيتش ، ميلينكوفيتش سايفيتش ، لياليتش ، ميتروفيتش.

بينما أعلن أوسكار راميريز المدير الفني لمنتخب كوستاريكا تشكيل وجاءت كالتالي:

نافاس ، اكوستا ، جونزاليز ، دوراتي ، سالفيو ، غامباو ، بورغس ، غوزمان ، فينغاس ، رويز ، اورينا.