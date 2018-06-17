"القومى للاتصالات" يكشف حقيقة تعديل سعر دقيقة المحمول بعد زيادة الكهرباء والمحروقات

أكد مصدر مسؤول بالجهازى القومى لتنظيم الاتصالات، أنه لم يتم تقديم طلب من أى من شركات المحمول الأربعة العاملة فى السوق المصرى لتعديل سعر دقيقة المحمول على خلفية الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والكهرباء.





وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه فى حالة تقدم إحدى الشركات بهذا الطلب سيتم دراسته وفقا لمصاريف التشغيل التى ستضاف على تشغيل خدمات المحمول ليتم البت فى الأمر من الموافقة على الزيادة أو رفضها.





وأشار إلى أن الجهاز بعد دراسة متأنية لمصاريف تشغيل الخدمة للشركات، قرر فى نهاية سبتمبر الماضى، زيادة أسعار كروت الشحن بالشبكات الأربع: فودافون، أورنج مصر، اتصالات، والمصرية للاتصلات "WE" وذلك طبقا للآتى: فئة كارت الـ5 جنيهات بسعر بيع 5 جنيهات وبرصيد متاح 3.5 جنيه، وفئة كارت الـ10 جنيهات بسعر بيع 10 جنيهات ورصيد متاح 7 جنيهات، وفئة كارت 15جنيها بسعر بيع 15 جنيها ورصيد متاح 10.5 جنيه، وفئة كارت 20 جنيها بسعر بيع 20 جنيها وبرصيد متاح 14 جنيها، وفئة كارت 25 جنيها بسعر بيع 25 جنيها وبرصيد متاح 17.5 جنيه، وفئة كارت 50 جنيها بسعر بيع 50 جنيها وبرصيد متاح 35 جنيها، وفئة كارت 100 جنيه بسعر بيع 100 جنيه وبرصيد متاح 70 جنيها، وفئة كارت 150 جنيها، بسعر بيع 150 جنيها، وبرصيد متاح 105 جنيهات، وفئة كارت 200 جنيه بسعر بيع 200 جنيه وبرصيد متاح 140 جنيها.



