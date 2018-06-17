ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ماجد المصري وأشرف زكي وإيهاب فهمي أول الحضور لجنازة ماهر عصام (صور)

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:53 م
ماجد المصري وأشرف زكي وإيهاب فهمي أول الحضور لجنازة ماهر عصام (صور)
ماجد المصري
طباعة
عبدالحافظ حمدي
 
تقام الآن صلاة الجنازة على الفنان الشاب ماهر عصام داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الحضور كل من الفنان ماجد المصري ونقيب الممثلين أشرف زكي وإيهاب فهمي وأحمد صيام ومحسن منصور وأحمد عزمي، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بعد قليل إلى مدافن الأسرة.

يذكر أن ماهر عصام توفي صباح اليوم لمستشفي دار الفؤاد بمدينة ٦ أكتوبر، بعد تعرضه لأزمة مرضية دخل على إثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.
ماجد المصري وأشرف زكي وإيهاب فهمي أول الحضور لجنازة ماهر عصام (صور)
ماجد المصري وأشرف زكي وإيهاب فهمي أول الحضور لجنازة ماهر عصام (صور)
ماجد المصري وأشرف زكي وإيهاب فهمي أول الحضور لجنازة ماهر عصام (صور)
ماجد المصري وأشرف زكي وإيهاب فهمي أول الحضور لجنازة ماهر عصام (صور)
ماجد المصري وأشرف زكي وإيهاب فهمي أول الحضور لجنازة ماهر عصام (صور)
ماجد المصري وأشرف زكي وإيهاب فهمي أول الحضور لجنازة ماهر عصام (صور)
ماجد المصري وأشرف زكي وإيهاب فهمي أول الحضور لجنازة ماهر عصام (صور)
ماجد المصري وأشرف زكي وإيهاب فهمي أول الحضور لجنازة ماهر عصام (صور)
المزيد عن: وفاة ماهر عصام مسجد الشرطة مستشفى دار الفؤاد مرض ماهر عصام ماجد المصري عزاء ماهر عصام دار الفؤاد جنازة ماهر عصام جثمان ماهر عصام الفنان ماجد المصري الشيخ زايد أكتوبر أحمد صيام
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوستاريكا
-
x
14:00
-
صربيا
ألمانيا
-
x
17:00
-
المكسيك
البرازيل
-
x
20:00
-
سويسرا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/17/2018 1:30:01 PM