ماجد المصري وأشرف زكي وإيهاب فهمي أول الحضور لجنازة ماهر عصام (صور)

تقام الآن صلاة الجنازة على الفنان الشاب ماهر عصام داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، و حرص على الحضور كل من الفنان ماجد المصري ونقيب الممثلين أشرف زكي وإيهاب فهمي وأحمد صيام ومحسن منصور وأحمد عزمي، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بعد قليل إلى مدافن الأسرة.



