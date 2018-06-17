ماجد المصري وأشرف زكي وإيهاب فهمي أول الحضور لجنازة ماهر عصام (صور)
الأحد 17/يونيو/2018 - 12:53 معبدالحافظ حمدي
تقام الآن صلاة الجنازة على الفنان الشاب ماهر عصام داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الحضور كل من الفنان ماجد المصري ونقيب الممثلين أشرف زكي وإيهاب فهمي وأحمد صيام ومحسن منصور وأحمد عزمي، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بعد قليل إلى مدافن الأسرة.
يذكر أن ماهر عصام توفي صباح اليوم لمستشفي دار الفؤاد بمدينة ٦ أكتوبر، بعد تعرضه لأزمة مرضية دخل على إثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.
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