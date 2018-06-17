المرور: سيولة تامة في الحركة خلال أيام عيد الفطر (فيديو)

قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إنه منذ بداية ايام عيد الفطر المبارك تشهد الطرق سيولة مرورية تامة دون حوادث او اعطال، متابعا أن المحاور والطرق التبادلية بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد.



وأضاف في لقاء على فضائية "اون لايف"، اليوم الاحد، أنه تم تعزيز الخدمات على كافة الطرق السريعة والمحاور وتوفير الاوناش وسيارات الاسعاف والاغاثة لخدمة المواطنين، فيما توجد حملات للرقابة على الطرق والتزام السرعات من قبل قائدي السيارات حرصا على سلامة الجميع.