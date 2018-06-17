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عاجل.. بشرة سارة للمصريين قبل مواجهة روسيا في كأس العالم

الأحد 17/يونيو/2018 - 12:59 م
عاجل.. بشرة سارة للمصريين قبل مواجهة روسيا في كأس العالم
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الفجر الرياضي
 

أدى المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبه اليوم في الحادية عشر صباحا بتوقيت جروزني، استعدادا لمواجهة روسيا المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس العالم.

وشهد مران المنتخب مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول بشكل طبيعي وتأكد جاهزيته لموقعة الثلاثاء المقبل، بعدما غاب عن لقاء أوروجواي في الجولة الأولى للمونديال.

ومن المقرر أن يتوجه المنتخب الوطني إلى مدينة سانتبطرسبرج عبر رحلة طيران من جروزني تبدأ في الثالثة عصرا لتصلها نحو السادسة بتوقيت المدينتين استعدادا للقاء روسيا بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

عاجل.. بشرة سارة للمصريين قبل مواجهة روسيا في كأس العالم
عاجل.. بشرة سارة للمصريين قبل مواجهة روسيا في كأس العالم
عاجل.. بشرة سارة للمصريين قبل مواجهة روسيا في كأس العالم
عاجل.. بشرة سارة للمصريين قبل مواجهة روسيا في كأس العالم
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