"مدبولي": أي خروج عن تعريفة الركوب الجديدة سيواجه بكل حسم

كلًّف الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنشر تعريفة الركوب الجديدة الخاصة بكل محافظة، ووجه المحافظين بضرورة الإعلان المتواصل عن التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات فى كل محافظة، وفى وسائل الإعلام المختلفة، مع سرعة طباعة اللافتات، وتعليقها فى المواقف، ووضع ملصقات على سيارات السيرفيس بقيمة الأجرة الجديدة المعتمدة من المحافظين، مع تحديد خطوط ساخنة للشكاوى فى حالة مخالفة أى سائق.





وفي هذا الإطار تنشر غرفة العمليات المركزية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء تعريفة الركوب الجديدة أولاً بأول بكل محافظة على حدة بعد اعتمادها من كل محافظة، بهدف إعلام المواطنين وإطلاعهم على أسعار تعريفات الركوب الجديدة.





وقد شدد د.مدبولي على تطبيق القانون بكل حسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة، مشيراً إلى وجود رقابة صارمة على جميع مواقف السيارات بكافة المحافظات، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، سواء أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسي في النقل الداخلي.



