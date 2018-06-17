مورينيو يبدي رأيه في ضياع ميسي لركلة جزاء مع الأرجنتين

علق البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمنتخب البرتغال، على واقعة إهدار ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني لركلة جزاء خلال لقاء الأمس أمام منتخب إيسلندا في الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس العالم.





نشر موقع البرنابيو تصريحات مورينيو الذي قال: اعتقد أن إيسلندا لعبت مباراة جيدة، ولكنهم كانوا في الخط الدفاعي بشكل ملتزم، الأرجنتين كانت مستحوذة على الكرة، وحاولوا كثيراً على المرمي.





وعن إهدار ميسي لركلة الجزاء قال: كان موقفه سئ، عندما تهدر ركلة جزاء في كأس العالم ومنتخب بلادك يحتاج هذا الهدف، الأمر يكون في غاية الصعوبة.





وتابع: اعتقد أن ضياع ركلة الجزاء ربما يؤثر على ميسي، لانه في النهاية بشر، ولديه مشاعر، من المتوقع أن تكون ركلة الجزاء قد آثرت عليه.