الجمارك تضبط 28 محاولى تهريب على مستوى منافذ الجمهورية

كشف تقرير لمصلحة الجمارك المصرية، عن ضبط 28 محاولة تهريب على مستوى عدد المنافذ الجمركية.





وقال بيان للمالية اليوم الأحد، إنه تمكنت جمارك الأقصر من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة البلاي استيشن ومستحضرات التجميل أثناء تفتيش أحد الركاب القادمين من الخارج، حيث طالب التصالح وسداد التعويض الجمركي المستحق والتنازل عن المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك.





كما تمكنت جمارك مطار أسيوط الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية مع أحد الركاب القادمين من الخارج، حيث بلغت قيمة التعويضات المستحقة للخزانة العامة نحو مليون و 540 ألف جنيه.





فيما تمكنت جمارك سفاجا من ضبط 13 محاولة تهرب جمركي لإكسسوارات للتليفون المحمول وقطع غيار سيارات ومستحضرات تجميل وبندقية تعمل بضغط الهواء بالمنظار وكمية من الأدوية البشرية مع مجموعة من الركاب القادمين من الخارج وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة نحو 3 ملايين و 666 ألف جنيه.





بينما نجحت جمارك ميناء السد العالي من ضبط 81 ألف جنيه مع أحد الركاب القادمين من الخارج، فيما تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط 4 محاولات تهريب لطبنجة نارية وكمية من الطلقات النارية و٨٤٠٠ كارت ميموري وكمية من المشغولات الذهبية، وعلب سجائر معبأة بالأمبولات الخاصة بأدوية الأطفال، و70 كيلو جرام من المشغولات الفضية، وتقدر قيمة المضبوطات بنحو 200 ألف جنيه.





وأضاف التقريرأن جمارك الطرود البريدية تمكنت من إحباط 4 محاولات تهريب لكمية من المواد المخدرة ومستلزمات الشيش الإلكترونية.





كما تمكنت جمارك مطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب بندقية وتلسكوب وصاعق كهربائي بصحبة أحد الركاب القادمين من الخارج.





كما حررت مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة محضر لشركتي استيراد قامتا بالتصرف في رسالة أحذية جلدية مرفوضة رقابيًا، وبلغت القيمة الجمركية مليون و 614 ألف جنيه والتعويضات المستحقة 4 ملايين و 642 ألف جنيه.





كما تمكنت الشئون الجمركية والإيداعات بجمارك الإسكندرية من ضبط محاولتين تهريب مسدس وبندقية ولاسلكي وكمية من الأسلحة البيضاء وكاميرات المراقبة.