الجيش التركي يعلن تحييد 35 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق





أعلن الجيش التركي، اليوم الأحد، تحييد 35 مسلحا في غارات جوية نفذتها مقاتلاته على مواقع حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل شمالي العراق.





وقالت هيئة الأركان التركية في بيان لها: "نفذت مقاتلات الجيش التركي، يوم 15 يونيو، الجاري غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل".





وأضاف البيان: "أسفرت الغارات عن تحييد 35 مسلحا من الحزب".





وفي حوار تلفزيوني خاص، مساء أمس السبت، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "قصفت مقاتلات الجيش التركي أماكن اجتماعات هامة لحزب العمال الكردستاني في جبل قنديل شمالي العراق".





وأضاف: "القصف مؤكد لكن نتائجه لم تتضح بعد"، لافتا إلى وجود أسماء بارزة ضمن المسلحين المجتمعين في جبل قنديل وأن القوات المسلحة قد تعلن عنها لاحقا، فيما لم يشر الجيش التركي في بيانه إلى وجود قادة بارزين ضمن المسلحين الذين تم تحييدهم في غارات أول أمس الجمعة.



