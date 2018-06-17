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برلمانية للمصريين: "استحملوا.. السيسي هيجبلكم منين وانتو عمالين بتخلفوا"

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:34 ص
برلمانية للمصريين: استحملوا.. السيسي هيجبلكم منين وانتو عمالين بتخلفوا
النائبة غادة عجمي
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رقية جمال
 
أشادت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن 960 من الغارمين والغارمات بمناسبة عيد الفطر المبارك، قائلة: "شكرًا فخامة الرئيس أبي، فالرئيس عبد الفتاح السيسي، يتعامل مع الشعب المصري كرب أسرة".

وأضافت "عجمي"، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية النيل للأخبار، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاد مصر في مرحلة صعبة، وبيشتغل بأيده وأسنانه، حريص على المرأة وأعطي لها مكانتها، وحريص على العمال والشباب.

وتابعت، أنها كنائبة تفاجئت بعدة مشاريع يتم افتتاحها بشكل مفاجئ، وهناك حزمة أخرى من المشاريع سيتم افتتاحهم خلال الفترة القادمة، معقبة: "إحنا بلدنا كانت هتضيع وكانوا هيحتلوها، في غلاء بس لازم نستحمل، وإحنا بنبني بلدنا هيجبلكم منين وأنتوا عمالين بتخلفوا، لازم تشتغلوا وتنتجوا".

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