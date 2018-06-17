كولومبيا تصوت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية اليوم





يصوت الناخبون في كولومبيا، اليوم الأحد، في جولة الإعادة في انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام تضم مرشحين يمثلان طرفي النقيض وتثير مخاوف من أن يقوض الفائز عملية سلام هشة أو يعطل النمو الاقتصادي.





فالمرشح إيفان دوكي المقرب من الرئيس المتشدد السابق ألفارو أوريبي والذي يؤيد سياسات السوق يريد تعديل اتفاق السلام الذي يصفه بأنه متساهل للغاية مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) لكنه سيبقي على النموذج الاقتصادي المحافظ لكولومبيا.





أما منافسه اليساري جوستافو بيترو فقد تعهد بالحد من نفوذ النخب السياسية وإعادة توزيع الأرض على الفقراء والحد تدريجيا من اعتماد رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية على النفط والفحم.





وقال خوان خوسيه موهيكا وهو خبير مالي "نحن بين المطرقة والسندان… إنهما نقيضان يمكن أن يقوضا التنمية التي حققتها البلاد خلال السنوات الأخيرة".





وسيفتح نحو 11230 مركز اقتراع أبوابه الساعة 1300 بتوقيت جرينتش. وسينتهي التصويت الساعة 2100 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع إعلان النتائج خلال ساعات.





وهذه أول انتخابات منذ إبرام اتفاق السلام مع فارك عام 2016 والذي أنهى صراعا امتد خمسة عقود وأودى بحياة أكثر من 220 ألف شخص وشرد ملايين.



