مقدونيا تغير اسمها بعد اتفاق مع اليونان





وقعت اليونان وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة على اتفاق، إذا تم التصديق عليه، سيحل نزاعا دام عقود طويلة حول اسم البلد الأخير.





وأفادت صحيفة (كاثميريني) اليونانية اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس ونظيره المقدوني زوران زاييف حضرا التوقيع على الاتفاق، الذي من شأنه أن يغير اسم جمهورية مقدونيا إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، وذلك خلال احتفالية حضرها وزيرا خارجية البلدين ومسئولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في قرية بساراديس، المطلة على شاطئ بحيرة بريسبا العظمي.





وكان الطرفان قد توصلا، بعد محادثات استمرت 27 عاما ومع كثير من الاحتجاجات، إلى تسوية على الاسم، وهو جمهورية مقدونيا الشمالية.. وبناء على الاتفاق، فإن البلد الذي يتمتع بعضوية الأمم المتحدة، تحت اسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة سوف يسمى جمهورية مقدونيا الشمالية.





ويرجع سبب الخلاف بين الجانبين إلى أن اسم مقدونيا مستخدم بالفعل في الإشارة إلى المنطقة الشمالية من اليونان، التي تشمل ثاني أكبر مدينة في البلاد، وهي سالونيك.



