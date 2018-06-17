"جنيه ونصف" التعريفة الجديدة لسيارات السيرفيس في محافظة قنا

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، انه تم تعديل التعريفة المقررة لسيارات السرفيس داخل مدينة قنا لتصبح جنيه ونصف.



وقد اعتمد محافظ قنا التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي داخل مدينة قنا بالإضافة إلي التعريفة من مدينة قنا إلي قري ومراكز المحافظة وفقا للكشوف المرفقة كما اعتمد سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية والتجارية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام المحافظة بحضور اللواء أيمن السيسي السكرتير العام المساعد والعقيد حسن لطفي مدير إدارة مرور قنا وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية.

