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الرئيس الفرنسي يدعو لاحتواء التصعيد شرق أوكرانيا

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:16 ص
الرئيس الفرنسي يدعو لاحتواء التصعيد شرق أوكرانيا
أرشيفية
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وكالات
 

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني بترو بوروشنكو، أطراف النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا إلى "تنفيذ سريع" لإجراءات احتواء التصعيد.

وشدد ماكرون، الذي ترعى بلاده مع ألمانيا عملية السلام في أوكرانيا، على أهمية أن يعمد كل الأطراف إلى تنفيذ سريع لإجراءات ملحة وافق عليها وزراء الخارجية الفرنسي، والألماني، والروسي، والأوكراني، خلال اجتماعهم الاثنين الماضي في برلين بعد 16 شهرا من الانقطاع.

وأكد الأليزيه أن هذه التدابير "تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار وحماية المدنيين" في دونباس.

ودعا الرئيس الفرنسي "إلى التزام مستمر من أوكرانيا وروسيا في تنفيذ اتفاقات مينسك بكل أبعادها".

وأضاف الإليزيه أن المكالمة الهاتفية تناولت أيضا "تطور العلاقات الثنائية الفرنسية الأوكرانية وسير الإصلاحات في أوكرانيا". وقد رحب ماكرون "بإقرار قانون ينص على إنشاء محكمة مكافحة الفساد" في أوكرانيا التي تعتبر من أكثر الدول فسادا في العالم.

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