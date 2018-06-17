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اليوم.. حسم مصير محمد صلاح من موقعة روسيا

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:11 ص
اليوم.. حسم مصير محمد صلاح من موقعة روسيا
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علي نبوي
 
تأكدت جاهزية الفرعون المصري محمد صلاح لقيادة منتخب مصر في مباراته المقبلة أمام روسيا، والمقر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم.

وانطلق منذ قليل مران منتخبنا الوطني في مدينة جروزني الروسية، قبل السفر إلى سان بطرسبرج عصر اليوم، وشارك فيه نجم ليفربول والذي ظهر في التدريبات بشكل جيد.

وخصص الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، فقرة لتمرير الكرة باليد، حيث أداها صلاح بشكل جيد وهو ما يؤكد جاهزيته لمباراة الثلاثاء.

المزيد عن: منتخب مصر محمد صلاح كأس العالم روسيا 2018 روسيا المونديال المنتخب
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