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وزيرة الصحه تتفقد مستشفى بورسعيد العام (صور)

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:13 ص
وزيرة الصحه تتفقد مستشفى بورسعيد العام (صور)
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جهندا عبدالحليم
 
قامت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان،منذ قليل بزيارة تفقديه لمستشفى بورسعيد العام للوقوف على استعدادات المستشفيات والوحدات الصحية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

رافق وزيرة الصحة خلال الزيارة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، وعدد من القيادات الصحية والتنفيذية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتفقد وزير الصحة خلال زيارتها لبورسعيد مستشفي بورسعيد العام، مستشفي التضامن، مستشفي النصر، وحدة صحة الجوهرة، وتفقد مقر الهيئات ومستشفي بورفؤاد العام، وحدة صحة ٢ بورفواد، وحدة صحة المناخ، ومستشفي النساء والولادة للوقوف على مدى جاهزين المنشآت الطبيه لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تعتبر بورسعيد أول محافظات الجمهورية فى تطبيق هذه المنظومة.
وزيرة الصحه تتفقد مستشفى بورسعيد العام (صور)
وزيرة الصحه تتفقد مستشفى بورسعيد العام (صور)
وزيرة الصحه تتفقد مستشفى بورسعيد العام (صور)
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