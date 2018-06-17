أفغانستان: طالبان تحظر على مقاتليها المشاركة بالتجمعات خلال الهدنة





حظرت حركة طالبان على مقاتليها، حضور التجمعات العامة والتوجه للمدن، ومقابلة المواطنين الأفغان والمسؤولين وأفراد الأمن، وذلك خلال وقف إطلاق النار الذي يمتد ثلاثة أيام.





وجاء في البيان الذي أصدره المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، أن الحظر يهدف إلى الحد من الأذى الذي يلحق بالمدنيين، بعد مقتل 36 مدنياً في هجوم انتحاري بإقليم ننكرهار بشرق أفغانستان، في تجمع أمس السبت.





وأضاف البيان: "يجب على المسؤولين منع جميع المجاهدين الذين تحت قيادتهم من المشاركة في مثل هذه التجمعات والتعامل بحزم مع عدم الالتزام بالتعليمات".



