إصابة ٣ أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة - السويس

أصيب ٣ أشخاص صباح اليوم الأحد، أثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو ٤٤ بطريق القاهرة- السويس اتجاة السويس.



كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطار من قوات تأمين الطريق بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو ٤٤ طريق القاهره - السويس وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام لتلقى العلاج اللازم.