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إصابة ٣ أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة - السويس

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:08 ص
إصابة ٣ أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة - السويس
الحادث
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أبوبكر عبد المعز
 
أصيب ٣ أشخاص صباح اليوم الأحد، أثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو ٤٤ بطريق القاهرة- السويس اتجاة السويس.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطار من قوات تأمين الطريق بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو ٤٤ طريق القاهره - السويس وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام لتلقى العلاج اللازم.
المزيد عن: طريق القاهرة - السويس حادث انقلاب سيارة ملاكي اللواء محمد جاد إصابة ٣ أشخاص
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