إصابة ٣ أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة - السويس
الأحد 17/يونيو/2018 - 11:08 صأبوبكر عبد المعز
أصيب ٣ أشخاص صباح اليوم الأحد، أثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو ٤٤ بطريق القاهرة- السويس اتجاة السويس.
كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطار من قوات تأمين الطريق بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو ٤٤ طريق القاهره - السويس وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام لتلقى العلاج اللازم.
كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطار من قوات تأمين الطريق بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو ٤٤ طريق القاهره - السويس وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام لتلقى العلاج اللازم.