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روسيا: السائق الذي دهس حشداً بموسكو غلبه النعاس

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:07 ص
روسيا: السائق الذي دهس حشداً بموسكو غلبه النعاس
أرشيفية
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وكالات
 

غلب النعاس سائق السيارة الأجرة التي صدمت حشداً من المارة في وسط موسكو، فأصابت ثمانية أشخاص، وذلك بعد أن قاد السيارة 20 ساعة، حسبما قال في فيديو نشر اليوم الأحد.

وفي مقطع فيديو نشره المسؤولون عبر الإنترنت، قال الرجل، وهو من قيرغيزستان، إنه ضغط سهواً على دواسة البنزين، واعتذر عن الحادث.

ولم تصل إصابة أي من المصابين في الحادث الذي وقع مساء أمس السبت قرب الساحة الحمراء الشهيرة في موسكو، إلى حد يشكل تهديداً للحياة.

وتعج العاصمة الروسية موسكو بالزوار، حيث تستضيف البلاد بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأظهر مقطع فيديو للحادث على الإنترنت سيارة أجرة صفراء، تنسحب من وراء سيارتين أخريين، قبل أن تصعد على ممر المشاة، وتصدم المارة.

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