دراسة: زعيم كوريا الشمالية يستخدم هواتف آي فون وسامسونج





أشارت دراسة لإحدى شركات أمن شبكات المعلومات الأمريكية، إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والطبقة الحاكمة في بلاده يستخدمون الهواتف المحمولة غربية الصنع، رغم أن نظام كيم جونغ أون يبدي معارضة قوية لنمط الحياة الغربية.





واعتمدت الدراسة التي أجرتها شركة "ريكورديد فيوتشر" على تحليل البيانات الخاصة بالتكنولوجيا التي تستخدمها الطبقة الحاكمة في كوريا الشمالية.





وقالت الشركة في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، إن "تحليلنا يُشير إلى أن النخبة الحاكمة في كوريا الشمالية تستخدم العديد من الأجهزة الأمريكية والغربية الصنع للاتصال بالإنترنت".





ومن الأجهزة التي رصدت الشركة استخدامها هواتف "آي فون" بدءاً من الطراز "آي فون4" وحتى "آي فون إكس" أحدث أجيال هذا الهاتف الذي تنتجه "آبل" الأمريكية، وهاتف "غالاكسي إس" التي تنتجها "سامسونغ" الكورية الجنوبية.





وكشفت الدراسة التي جمعت معلوماتها عن البنية التكنولوجية في كوريا الشمالية من أطراف أخرى عن تحدي بيونغ يانغ للحظر الأمريكي المفروض على تصدير أو بيع التكنولوجيا الأمريكية إليها.





وأضافت أن "الدائرة الداخلية الضيقة للقيادة في كوريا الشمالية مثل قادة الحزب الشيوعي الحاكم، والجيش، والمخابرات وأسرهم هم المسموح لهم فقط بامتلاك أجهزة الكمبيوتر، والاتصال بالإنترنت بطرق مستقلة".





ومن الأجهزة الغربية التي يستخدمها قادة كوريا الشمالية للاتصال بالإنترنت الكمبيوتر المحمول "ماك بوك" الذي تنتجه "آبل" والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل "ويندوز" لـ"مايكروسوفت " الأمريكية أيضاً.



