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مقتل 6 من داعش في قصف قرب سامراء العراقية

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:02 ص
مقتل 6 من داعش في قصف قرب سامراء العراقية
أرشيفية
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وكالات
 

أعلن مصدر عسكري عراقي اليوم الأحد، مقتل ستة من عناصر تنظيم داعش في قصف للطيران العراقي قرب قضاء سامراء، شمال بغداد.

وقال مصدر في قيادة عمليات سامراء، إن "ستة من عناصر داعش يتبعون لولاية شمال بغداد، قتلوا في قصف لطيران الجيش العراقي الليلة الماضية بالتنسيق مع الاستخبارات في قرية الفرحاتية غربي ناحية الاسحاقي قرب سامراء".

وأوضح أن "عناصر داعش كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية والمواطنين، وقطع طرق في المناطق الغربية لقضائي بلد وسامراء والتي ترتبط بمحافظة الأنبار".

وشهدت المنطقة في الآونة الأخيرة هجمات عدة راح ضحيتها العديد من المواطنين، آخرها في مطلع الشهر الحالي، وأسفرت عن مقتل عائلة من 12 شخصاً، رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في البلاد.
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