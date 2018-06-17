مقتل 6 من داعش في قصف قرب سامراء العراقية





أعلن مصدر عسكري عراقي اليوم الأحد، مقتل ستة من عناصر تنظيم داعش في قصف للطيران العراقي قرب قضاء سامراء، شمال بغداد.





وقال مصدر في قيادة عمليات سامراء، إن "ستة من عناصر داعش يتبعون لولاية شمال بغداد، قتلوا في قصف لطيران الجيش العراقي الليلة الماضية بالتنسيق مع الاستخبارات في قرية الفرحاتية غربي ناحية الاسحاقي قرب سامراء".





وأوضح أن "عناصر داعش كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية والمواطنين، وقطع طرق في المناطق الغربية لقضائي بلد وسامراء والتي ترتبط بمحافظة الأنبار".



