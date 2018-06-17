أفغانستان: ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري لـ36 قتيلاً





أعلن مسؤول اليوم الأحد، أن حصيلة التفجير الانتحاري الذي نفذه تنظيم داعش في ولاية ننكرهار، شرقي أفغانستان، ارتفعت إلى 36 شخصاً.





وقال مدير الصحة العامة في ننكرهار نجيب الله كاماوال، إن 65 شخصاً آخرين أصيبوا في التفجير الذي وقع بعد ظهر أمس السبت، في بلدة بضاحية الروضة بينما كان مسلحو طالبان وقوات الحكومة الأفغانية والمدنيون يحتفلون بعطلة عيد الفطر، وباليوم الثاني من الهدنة التي أعلنتها طالبان لمدة ثلاثة أيام.





ووقع الحادث فى الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأفغاني أشرف غني تمديد الهدنة مع مسلحي طالبان المعلنة من جانب الحكومة ومدتها ثمانية أيام.



