قائمة بتعريفة الركوب الجديدة بين "القليوبية" والمحافظات الأخرى

أصدرت محافظة القليوبية، قائمة بتعريفة الركوب الجديدة بين المحافظة والمحافظات الاخري بعد رفع أسعار الوقود صباح امس السبت،حيث تم اعتماد زيادة التعريفة الجديدة لمركبات والتى تتراوح بين 25 قرشا و50 قرشا وخمسة وسبعون قرشا.



واصدر المحافظ تعليمات لمدير مرور القليوبية ومدير مواقف السيارات ومباحث المرور بتكثيف الحملات على السيارات والمركبات الاجرة بمختلف مواقف المحافظة للتاكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين على ان يتم وضع استيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الامامى والخلفى بالاضافة الى عمل بانرات ولوحات ارشادية بالتعريفة الجديدة وعقوبات المخالفين يتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب



ومن جانبه كلف مدير مشروع المواقف بعمل بانرات على المواقف مبين فيها التعريفة الجديدة حتى يكون المواطن على علم بها، كما طلب أيضا بعمل استيكر على السيارة موضح فيه أيضا خط السير وسعر الأجرة بالإضافة إلى بحث مطالب السائقين والعمل على حلها.



كما اعطي المحافظ تعليماته إلى اللواء محمد درويش مدير إدارة مرور القليوبية بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة على من يخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية



وكانت وزارة البترول قد اعلنت عن زيادة اسعار الوقود وهي بنزين80 والسولار بسعر 5.50 جنيه وبنزين 92 بسعر 6.75 جنيه وبنزين 95 بسعر 7.75 جنيه واسطوانه البوتاجاز الصغيرة بسعر 50 جنيه واسطوانه البوتاجاز الكبيرة بسعر 100 جنيه.