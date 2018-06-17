بيان عاجل من السفارة السعودية بموسكو بشأن حادث الدهس





قالت السفارة السعودية لدى روسيا، إنه لا يوجد مصابون سعوديون بحادث السير، الذي وقع مساء أمس السبت، في العاصمة موسكو.





وذكرت السفارة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "تابعت السفارة السعودية اتصالاتها مع السلطات الروسية المختصة وتبين بحمد الله عدم وجود مواطنين سعوديين من بين المصابين. وتتمنى السفارة عاجل الشفاء للمصابين، وندعو الله القدير أن يحيط مواطنينا بحفظه ورعايته".





من جهتها، أفادت شرطة المرور في موسكو، عبر صفحتها في تويتر، بأن سائق السيارة لم يتعمد دهس المارة، مؤكدة أن الحادث عرضي.



