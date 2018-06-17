أستاذ صحة نفسية: هذا هو الخطأ الوحيد لـ"السيسي"

قال الدكتور نادر فتحى قاسم، استاذ ورئيس قسم الصحة النفسية جامعة عين شمس، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسر الشهداء والمصابين الاحتفال بعيد الفطر المبارك، فعل نادر غير مسبوق اتمني أن يتكرر، ويؤدي لترسيخ مفاهيم وقيم غائبة عن حياتنا اليومية، وهي قيمة الوفاء لمن ضحي بروحه ونفسه من أجل الوطن، والإنتماء للوطن.



وأضاف "قاسم"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية النيل للأخبار، اليوم الأحد، أن الخطأ الوحيد للرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لايشعر الشعب المصري أننا في حرب حقيقية أمام عدو شبحي.



وتابع، أن الشهداء ضحوا بأرواحهم وعاشوا في الخنادق علشان احنا نعيش في الفنادق.

