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أسعار الحديد اليوم الأحد ثالث أيام العيد

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:53 ص
أسعار الحديد اليوم الأحد ثالث أيام العيد
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الفجر الاقتصادى
 
استقرت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك "عز" 12 ألفًا و550 جنيهًا للطن، و"بشاي" 12 ألفًا و530 جنيهًا، و"المصريين" 12 ألفًا و540 جنيهًا، و"الجيوشي" 12 ألفًا و400 جنيه.

ووصل سعر حديد "مصر ستيل" إلى 12 ألفًا و400 جنيه للطن، و"العتال" 12 ألفا و500 جنيه، وحديد "المراكبي" 12 ألفًا و430 جنيها، و"عطية" 12 ألفا و500 جنيه.

وبلغ سعر حديد "العشري" 12 ألفًا و400 جنيه للطن، والدخيلة 12 ألفا 550 جنيها، والجارحي 10 آلاف و150 جنيها، وأركو 9 آلاف و750 جنيها للطن.
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