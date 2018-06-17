محافظ الإسماعيلية: أسعار التعريفة الجديدة للمواصلات لم تتجاوز 15% (فيديو)

قال اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، إن أسعار التعريفة الجديدة للمواصلات لم تتجاوز 15% على الاجرة الرسمية الموجودة داخل المواقف.



وأضاف في تصريحات خاصة لفضائية "اون لايف"، اليوم الأحد، أنه جاري اعلان التعريفة في مختلف مواقف المحافظة بعد الاجتماع مع السائقين والاتفاق معهم على هذه التسعيرة التي نالت رضائهم.