لصوص لكن ظرفاء.. سرقوا "البقرة" في سيارة ملاكي بقنا (فيديو)





تمكن أهالي قرية المراشدة في مركز الوقف في محافظة قنا، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الماشية، حال قيامهم بوضع "بقرة" في سيارة ملاكي، ولاذو بالفرار.وتلقى مدير أمن قنا، اللواء علاء محمود العياط، إخطارا من مركز شرطة الوقف، يفيد تمكن الاهالي من ضبط 4 بتهمة سرقة الماشية، وذلك حال قيامهم بوضع بقرة بسيارة ملاكي تحمل أرقام 54527 ملاكي قنا، ولاذو بالفرار الا أنهم تمكنوا من ايقاف السيارة وضبط المتهمين.تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.