نيستروفا.. كازاخستانية جرت عربة بوزن 22 طنًا

تحدت الكازاخستانية داريا نيستروفا جميع القوالب النمطية، واستعرضت قوتها الخارقة عن طريق سحب عربة ثقيلة للغاية، وصل وزنها إلى 22 طنًا، وكان بداخلها 50 راكبًا.



ووصفت”نيستيروفا” التحدي بأنه كان هائلًا للغاية، ويظهر في الفيديو ربط “نيستيروفا” في مقدمة الترام بأداة خاصة حول خصرها، وتشجيع المتفرجين لها وسط أجواء من الإثارة والمرح.



وتم توثيق الحدث من خلال فيديو يظهر داريا نستيروفا، وهي بطلة عالمية لرفع الأثقال ولاعبة كمال أجسام للسيدات، وهي تقوم بهذه الخطوة المثيرة خلال المهرجان الشهير "Kenidlifest" في ألماتا، أكبر مدينة في كازاخستان.



وقامت داريا في وقت لاحق بنشر الفيديو عبر حسابها على إنستغرام من أجل توثيق إنجازها المذهل، وقالت إنها طلبت من مدربيها أن تسحب شاحنة بحمولة 10 أطنان، لكنهم لم يتوقعوا مفاجأة "الترام"، "لقد تمكنت من القيام بذلك!، لقد قلت إني مستعدة لتحقيق انتصارات جديدة، وها هو أولها





