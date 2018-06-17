كوريا الجنوبية تقترح سحب مدفعية جارتها الشمالية بعيدة المدى من الحدود





اقترحت كوريا الجنوبية، أن تسحب كوريا الشمالية مدفعيتها بعيدة المدى من الحدود، للحد من التوتر، حسب ما ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، نقلاً عن مصادر حكومية.





وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، أن الاقتراح طُرح في اجتماع ضم مسؤولين عسكريين كوريين شماليين وجنوبيين يوم الخميس الماضي، وهو أول اجتماع من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات.





ونُقل عن مصدر حكومي، لم تكشفه الوكالة أن "كوريا الجنوبية اقترحت نقل مدفعية الشمال التي تهدد منطقة العاصمة سيؤول إلى المناطق الخلفية، وذلك من أجل تنفيذ إعلان بانمونغوم بفعالية".





ووقع إعلان بانمونغوم بين الكوريتين في أبريل(نيسان) الماضي، بعد اجتماع تاريخي بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.





ويدعو الإعلان إلى بذل جهود مشتركة للتخفيف من حدة التوترات العسكرية و"للقضاء عملياً على خطر الحرب".





وقالت "يونهاب" إن كوريا الجنوبية اقترحت أن تنقل كوريا الشمالية مدفعيتها إلى مناطق تبعد ما بين 30 و40 كيلومتراً عن خط تعيين الحدود العسكرية الذي يفصل بين الكوريتين.



