التشكيل المتوقع لقمة ألمانيا والمكسيك بكأس العالم





يستهل المنتخب الألماني مشوار الدفاع عن اللقب في بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا، بمواجهة نظيره المكسيكي، في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب "لوجنيكي" بالعاصمة موسكو، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة بكأس العالم روسيا 2018.





ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الألماني لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمي: نوير





خط الدفاع: هيكتور، بواتينغ، هوملز، كيميتش





خط الوسط: خضيرة، كروس، أوزيل، دراكسلر





خط الهجوم: فيرنر، مولر





ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب المكسيكي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي: أوتشو

خط الدفاع: كارلوس سالسيدو، هوجو أيالا، هيكتور مورينو، ميجيل لايون

خط الوسط:هيكتور هيريرا، أندريس جواردادو، خيسوس كورونا

خط الهجوم: خافيير هيرنانديز، هيرفينج لوزانو، كارلوس فيلا





