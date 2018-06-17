"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أن الموجة الحارة التى تعرضت لها البلاد خلال أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك وسجّلت خلالها درجة الحرارة على القاهرة 42 درجة، ستنكسر بدءاً من اليوم.





وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة، إنه "سيحدث انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على مستوى محافظات الجمهورية ابتداء من اليوم بمعدل يتراوح بين 4 و6 درجات على شمال البلاد"، موضحاً أنه يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ويكون حاراً على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.





وأضاف فى بيان، أمس، أن "درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة على السواحل الشمالية من 32 إلى 30 درجة، والوجه البحرى والقاهرة من 37 إلى 35 درجة، وشمال الصعيد وجنوب سيناء من 39 إلى 37 درجة، وجنوب الصعيد من 45 إلى 44 درجة".



