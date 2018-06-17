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الأرصاد: انكسار الموجة الحارة وانخفاض ملحوظ في الحرارة بدءً من اليوم

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:48 ص
الأرصاد: انكسار الموجة الحارة وانخفاض ملحوظ في الحرارة بدءً من اليوم
صورة أرشيفية
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ندى محمد
 
أكد محمود شاهين، وكيل مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بدء انكسار الموجة الحارة ودرجات الحرارة على جميع محافظات الجمهورية، اليوم الأحد.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على الفضائية المصرية، أنه من المتوقع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على السواحل والمدن الشمالية والمدن المطلة على البحر المتوسط، فيما تواصل الحرارة شدتها على مدن الصعيد، مشيرا إلى أن جميع الطرق مناسبة للسفر خلال الـ 24 ساعة القادمة دون أي عوائق بالنسبة للرؤية سواء على الطرق الزراعية والصحراوية، ولا يوجد نشاط للرياح أو اضطراب في الملاحة البحرية.
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