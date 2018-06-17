الغرف التجارية: زيادة الوقود تهدف إلى تحقيق النمو الأقتصادى

صرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بأن الزيادات التي أقرتها الحكومة على أسعار الوقود هي في نطاق الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها مصر في الآونة الأخيرة من اجل تحقيق النمو الاقتصادي.





وأوضح الوكيل، في تصريحات صحفية، أن تأثير هذه الإجراءات على المنتجات النهائية لن يكون بالشكل المبالغ فيه الذي أشيع، موضحا أنه سيصاحب ذلك الإعداد لمجموعة من قرارات شبكة الحماية الاجتماعية لتقليل الأثر على الفئات الأكثر احتياجا.









من ناحية أخرى صرح الوكيل إننا بصدد مرحلة انتقالية على الجميع تحمل قدر من أثرها من اجل الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي المستهدف.