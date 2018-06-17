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عاجل.. الصحة: لا يوجد مصابين فى حريق بولاق أبو العلا

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:31 ص
عاجل.. الصحة: لا يوجد مصابين فى حريق بولاق أبو العلا
أرشيفية
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الفجر
 
أكدت وزارة الصحة، بأنه لا يوجد مصابين في حريق منزل يتكون من طابقين في حارة على السباك بولاق أبو العلا خلف شركة الكهرباء.
 
وأضافت وزارة الصحة فى بيان لها، اليوم الأحد، بأنه تم الدفع بـ15 سيارة مطافي وإسعاف لإغاثة أى مصابين، فى منطقة الحادث أو فى محيطه.

جدير بالذكر أن حريق شب صباح اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، فى منطقة بولاق أبو العلا، التابعة لمحافظة القاهرة، فى عدد من المنازل، دون تحديد سبب رئيسي للحريق الآن، وتم تحرير محضر، وجاري عمل التحريات.

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