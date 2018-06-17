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الإعلامي أحمد الشريف يرفض الظهور مرة أخرى على شاشة "LTC"

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:27 ص
الإعلامي أحمد الشريف يرفض الظهور مرة أخرى على شاشة LTC
الإعلامي أحمد الشريف
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الفجر الفني
 
اعتذر الإعلامى أحمد الشريف مقدم برنامج (ملعب الشريف) عن عدم الاستمرار فى تقديم برنامجه عبر شاشة قناة "LTC" موجهاً جزيل الشكر والامتنان للسيدة الفاضلة سميرة الدغيدى رئيس مجلس ادارة القناة عن الفترة التى قضاها خلال فترة عمله فى القناة.

وأكد الشريف فى بيان صحفى نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": أنه لن يخوض فى الأسباب التى أدت لاعتذاره عن الظهور مرة أخرى عبر "LTC" حفاظا على العلاقة الطيبة التى تجمعه بالعديد من أبناء القناة مؤكداً لكل مشاهديه على استكمال مسيرته الإعلامية فى إحدى الفضائيات المهمة خلال الفترة المقبلة.
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