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"اليمانى": خروج الحوثيين من الحديدة مدخل لإنهاء مأساة اليمنيين

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:28 ص
اليمانى: خروج الحوثيين من الحديدة مدخل لإنهاء مأساة اليمنيين
وزير الخارجية اليمنى
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وكالات
 
أكد وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى، اليوم الأحد، أن التسليم للشرعية وللوطن ليس استسلاما.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن اليمانى قوله ـ فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - "إن خروج الحوثيين من الحديدة هو نصر للسلام والأمن فى اليمن، ومدخل لإنهاء مأساة اليمنيين التى بدأت بانقلاب 21 سبتمبر 2014".

وأضاف "إذا نجح المبعوث الأممى مارتن جريفيث فى تنفيذ مبادرة الحديدة ستتواصل الجهود لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وحينها سيتسع الوطن لليمنيين جميعا".

جدير بالذكر أنه بعد معارك عنيفة اقتحمت القوات اليمنية المشتركة بإسناد من تحالف دعم الشرعية فى اليمن حرم مطار الحديدة، ونجحت فى فرض سيطرتها النارية قبل بدء عمليات تطهير المناطق المحررة من جيوب ميليشيات الحوثى وإزالة الألغام التى زرعتها الميليشيات.

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